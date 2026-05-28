Cinco países sudamericanos acuerdan estrategia contra crimen organizado

Santiago. Los gobiernos de Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Perú acordaron este jueves diseñar una estrategia conjunta para enfrentar el crimen organizado transnacional, mediante un mecanismo de coordinación en seguridad, inteligencia y control fronterizo, entre otras temáticas.

Ello durante una reunión en esta capital entre los cancilleres y autoridades de seguridad y defensa de esos países a cuyo término suscribieron una declaración intitulada “Compromiso Regional de Santiago Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.

La declaración, difundida por la Cancillería chilena, dijo que se acordó “conformar un Grupo de Trabajo integrado por las entidades competentes de cada país, con el mandato de elaborar un Plan de Acción Conjunto para enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones concretas con resultados medibles y verificables, con arreglo a la legislación nacional e internacional aplicable, y de conformidad con las competencias, recursos y marcos institucionales de cada Estado participante”.

El impulso, agregan, se sustenta en el reconocimiento de que “la delincuencia organizada transnacional se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza, el bienestar y la estabilidad de nuestras sociedades, afectando gravemente la seguridad de las personas, debilitando las instituciones, comprometiendo las condiciones adecuadas para el desarrollo humano y erosionando la calidad de la democracia”.

Señalaron que el crimen organizado no respeta fronteras, saca ventaja de normativas e institucionales, utilizando herramientas tecnológicas, plataformas virtuales, sistemas financieros y redes logísticas, lo cual obliga a coordinación y articulación entre los países.

El Grupo de Trabajo funcionará como una instancia de coordinación técnico-operativa, con liderazgo rotatorio, y que su instalación y primera reunión deberá celebrarse dentro de los 90 días siguientes.

Deberá realizar propuestas en seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad, control migratorio y fronterizo.