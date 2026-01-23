Cierra 2025 con 4 millones de pasajeros en aeropuertos de Chihuahua; incrementa 2.4%

La Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICSP) dio a conocer que durante el 2025 se dio un incremento del 2.4% en pasajeros al estado de Chihuahua, esto representa una tendencia de crecimiento sostenido y una mayor demanda de transporte aéreo.

Durante 2025, el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez se posicionó en el tercer lugar y el Aeropuerto de Chihuahua capital en el cuarto puesto en tráfico de pasajeros aéreos totales, en el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), este desempeño consolida a ambos aeropuertos como puntos clave de conectividad en la entidad.

Tan solo en el año se registraron 4 millones 089 mil 249 pasajeros, de los cuales un millón 782 mil 158 pasajeros nacionales y 174 mil 305 internacionales llegaron al aeropuerto de Chihuahua capital.

Mientras que en la frontera de Ciudad Juárez llegaron 2 millones 122 mil 221 pasajeros nacionales y 10 mil 565 pasajeros.

Cabe destacar que durante el 2024 se dio el registro de 3 millones 994 mil 728 pasajeros por lo cual se dio el incremento de visitantes de 2.4%.