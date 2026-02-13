Chris Paul, uno de los mejores bases en la NBA, anuncia su retiro

Los Ángeles. Chris Paul, uno de los mejores directores de juego de la historia de la NBA, anunció este viernes su retirada en mitad de su campaña 21 en la liga, en la que se encontraba sin equipo.

Paul, segundo jugador con más asistencias y robos de la historia, había sido apartado en diciembre de los Clippers de Los Ángeles, la franquicia con la que esperaba retirarse a final de esta temporada.

El 5 de febrero, poco antes del cierre del mercado de fichajes, los Clippers incluyeron a Paul en un traspaso con los Raptors de Toronto, con los que no llegó a debutar.

Este viernes, la cadena ESPN avanzó que los Raptors dejaban en libertad a Paul y poco después el jugador, de 40 años, envió su mensaje de despedida de las pistas.

“¡Esto es todo! Voy a dejar el básquet”, confirmó a través de Instagram.

“Mientras escribo esto, me cuesta saber qué sentir, pero por una vez -lo que sorprenderá a la mayoría de la gente- ¡no tengo la respuesta!”, dijo el jugador, elegido para doce Juegos de las Estrellas.

“Sobre todo, ¡estoy lleno de alegría y gratitud! Aunque este capítulo de mi vida como ‘jugador de la NBA’ ha terminado, el básquet siempre estará grabado en el ADN de mi vida”, aseguró.

Reunidas para el All Star Game de Inglewood (sur de Los Ángeles), las estrellas de la NBA brindaron un aplauso unánime a una figura influyente dentro y fuera de las canchas, que también ejerció como presidente de la Asociación de Jugadores entre 2013 y 2021.

“¡Qué gran carrera, campeón! Felicidades”, escribió LeBron James, uniéndose a los reconocimientos de otros antiguos rivales como Dwyane Wade y los de jóvenes All Star como Donovan Mitchell y Tyrese Maxey.

“En nombre de la NBA, felicito a Chris por su extraordinaria carrera y le agradezco su amistad, colaboración y contribuciones duraderas a nuestro deporte”, dijo el comisionado de la competición, Adam Silver.

Divorcio con Clippers

Paul, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, se une definitivamente a la lista de gigantes de la NBA que nunca ganaron un campeonato. Su adiós era esperado desde que explotó el agrio divorcio con los Clippers.

La franquicia angelina, que estaba inmersa en una crisis de resultados, separó de forma abrupta a una de las mayores leyendas de su historia cuando el plantel se encontraba de gira en Atlanta (sureste).

Al lado de Blake Griffin y DeAndre Jordan, Paul encabezó una de las mejores etapas de la historia de los Clippers entre 2011 y 2017, cuando compitieron seis años seguidos en los playoffs y estuvieron por encima de sus vecinos Lakers.

Posteriormente militó en los Rockets de Houston, los Thunder de Oklahoma City y los Suns de Phoenix, con los que en 2021 jugó sus únicas Finales, perdidas ante los Bucks de Milwaukee.

Para esta temporada, que ya había dejado entrever que sería la última, Paul se decantó por regresar a los Clippers con un salario mínimo. El base ejerció un rol de suplente con promedios de 2.9 puntos y 3.3 asistencias para un equipo que, cuando explotó el conflicto, estaba hundido en el penúltimo puesto de la Conferencia Oeste.

De acuerdo con ESPN, Paul tuvo problemas con el entrenador Ty Lue y su estilo de liderazgo “chocó con los Clippers”. Paul deja las pistas como el segundo jugador con más asistencias y robos de la historia, solo por detrás de John Stockton en ambas categorías.

En los mil 370 partidos disputados en su carrera, el base promedió 16.8 puntos y 9.2 asistencias.