Choque frontal entre dos vehículos en el Periférico de la Juventud deja adulta mayor lesionada

Un choque de frente entre dos automóviles se registró en el cruce de la calle Claveles y el Periférico de la Juventud, dejando como saldo a una mujer adulta mayor lesionada.

De acuerdo con el reporte, ambos vehículos, Nissan Versa —uno de color guinda—, circulaban en la zona cuando uno de ellos, que transitaba por la lateral en sentido de sur a norte, intentó dar vuelta hacia la calle Claveles a exceso de velocidad. Esta maniobra provocó que invadiera el carril contrario e impactara de frente a la otra unidad, que salía de dicha calle para incorporarse al periférico.

Tras el impacto, uno de los vehículos fue proyectado contra un establecimiento tipo SIX ubicado en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención a la mujer lesionada y posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento del hecho y deslindar responsabilidades.