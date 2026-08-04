Choque en Pascual Orozco y San Felipe deja 4 lesionados

Un accidente vial se registró en la avenida San Felipe, cruce con Pascual Orozco en donde 3 hombres y una mujer resultaron lesionados.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una pick up Ford F150 circulaba por la avenida Pascual Orozco y al tratar de incorporarse a la San Felipe, omite su alto e impacta contra un Nissan Altima.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender a los lesionados sin ser necesario su traslado a un hospital; agentes de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente.