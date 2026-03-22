Chofer de plataforma de transporte vuelca en Periférico de la Juventud; pasajera resulta lesionada

Una mujer lesionada fue el saldo que dejó un accidente cuando viajaba como pasajera en un vehículo de transporte privado de plataforma la madrugada de este domingo sobre el Periférico de la Juventud.

El accidente se registró a la altura de la calle Universidad de Guadalajara en la colonia Universidad el percance ocurrió cuando un vehículo Honda que circulaba en sentido sur a norte perdió el control al salir de una curva, impactó contra el camellón central y tras sufrir daños en la suspensión, terminó volcado sobre los carriles centrales.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial, Policía Municipal, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron labores de rescate para liberar a la mujer posteriormente fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Autoridades se encargaron de levantar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades.