Choca en periférico De la Juventud tras perder un neumático; caos vial tras cierre de carril

Sobre el periférico de la juventud, a la altura de la avenida Teófilo Borunda, se registró un fuerte accidente en donde el conductor de una pick-up Toyota Hilux perdió el control, esto luego de perder un neumático, impacta contra el muro de contención, posteriormente derrapa y se impacta contra el camellón, derramando una gran cantidad de escombros que cargaba la pick-up.



Este hecho generó el cierre prácticamente total de esta vía con sentido sur-norte, en donde de inmediato agentes de la policía vial acuden y con pala y escobas retiran los escombros rápidamente para reabrir la circulación.



Posteriormente, toma nota del hecho y una grúa retira la unidad siniestrada.