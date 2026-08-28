Chihuahua tiene las mejores estadísticas en combate a la corrupción: Valenzuela

_Chihuahua destaca nacionalmente por la efectividad de sus instituciones en el combate a la corrupción_

Durante la Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, destacó que el combate a la corrupción no puede medirse únicamente por la percepción ciudadana, sino también por la capacidad de las instituciones para investigar, sancionar, judicializar y recuperar el patrimonio público. Bajo esta perspectiva, señaló que Chihuahua presenta resultados que lo colocan entre las entidades con mejor desempeño institucional del país, de acuerdo con mediciones de organismos nacionales e internacionales.

Un ejemplo contundente es el estudio publicado por Transparencia Mexicana, capítulo mexicano de Transparencia Internacional, titulado “7 de cada 100 casos de corrupción investigados por órganos de fiscalización superior termina en sanción”. El análisis señala que, a nivel nacional, de 5 mil 100 investigaciones iniciadas por órganos de fiscalización superior entre 2015 y 2025, solamente 363 concluyeron con una sanción definitiva, equivalente a una efectividad nacional de 7.1 por ciento. En contraste, Chihuahua registró 147 investigaciones y 69 sanciones definitivas, alcanzando una efectividad aproximada de 46.9 por ciento y colocándose en el segundo lugar nacional por número de sanciones, únicamente detrás de Nayarit, que registró 97.

Esto significa que mientras en el país, en promedio, 7 de cada 100 investigaciones terminaron en una sanción, en Chihuahua lo hicieron casi 47 de cada 100. El Fiscal Anticorrupción subrayó que este resultado constituye un indicador objetivo de la capacidad institucional para convertir la detección de posibles irregularidades en consecuencias jurídicas y coloca a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua entre los órganos de fiscalización con mejores resultados en el país.

A esta capacidad institucional se suma el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH), cuya función es investigar y perseguir penalmente los hechos que puedan constituir delitos de corrupción. Valenzuela Holguín destacó que la Fiscalía trabaja para que las investigaciones no se queden únicamente en señalamientos o expedientes, sino que, cuando existen elementos suficientes, lleguen ante los tribunales, deriven en sentencias y permitan procurar la reparación del daño y la recuperación de recursos y bienes públicos.

Los resultados de Chihuahua también encuentran respaldo en mediciones internacionales. El World Justice Project (WJP), organización internacional independiente que evalúa el Estado de Derecho en las 32 entidades federativas, ubicó a Chihuahua en el lugar 12 nacional en el factor de ausencia de corrupción, además de colocarlo en posiciones destacadas en otros componentes como límites al poder gubernamental, gobierno abierto, cumplimiento regulatorio y justicia civil. Para el Fiscal, estos indicadores permiten observar la capacidad de las instituciones para hacer valer las reglas y controles que deben limitar el ejercicio arbitrario del poder.

Señaló que el combate a la corrupción, es una responsabilidad compartida por las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción. La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Consejo de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción cumplen funciones distintas dentro de una misma cadena institucional: detectar, investigar, sustanciar, sancionar, prevenir y perseguir penalmente las conductas que afectan el servicio público y el patrimonio de los chihuahuenses.

Finalmente, Abelardo Valenzuela Holguín planteó la urgencia de fortalecer la comunicación institucional del Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de que los resultados que generan sus integrantes sean conocidos de manera clara y oportuna por la ciudadanía. Señaló que existe un reto importante no solamente en combatir la corrupción, sino también en comunicar mejor lo que las instituciones están haciendo y los resultados que están obteniendo, para que la sociedad chihuahuense cuente con información suficiente para valorar objetivamente el desempeño de sus instituciones. “Los datos muestran que el reto sigue siendo enorme, pero también que Chihuahua cuenta con instituciones capaces de generar resultados medibles”: una efectividad de 46.9 por ciento frente al 7.1 por ciento nacional es, dijo, un resultado que debe ser conocido por las y los chihuahuenses.