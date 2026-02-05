¡Centro comunitario Mármol ahora es CEDEFAM! Marco Bonilla inaugura rehabilitación

Se destinaron más de 5.9 millones de pesos para mejorar infraestructura y servicios

El alcalde Marco Bonilla y la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, recorrieron las instalaciones del Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) Mármol para supervisar e inaugurar la rehabilitación que tuvo este espacio para brindar más y mejores servicios a las familias.

Este espacio pasó de ser un centro comunitario a un CEDEFAM, gracias al Presupuesto Participativo con una inversión de 5 millones 700 mil pesos y 271 mil 449 pesos del DIF Municipal, donde realizaron trabajos de pintura y reparaciones, beneficiando de forma directa a 300 usuarios generales.

Ahora este centro es el séptimo CEDEFAM de la ciudad y cuenta con servicios de atención médica integral que incluyen nutriología, psicología, odontología y medicina general, además de apoyos sociales y programas de impulso a la economía familiar a través de los Módulos de Impulso a la Economía Familiar (MIFAM), además de ser un refugio temporal ante las bajas temperaturas y con más afluencia.

El Alcalde avaló la funcionalidad de este espacio, para lo cual visitó todas sus áreas para convivir con los usuarios y ser testigo del talento que generan las familias que asisten a este espacio.

Además, a los que practican deporte, música y danza en dichas instalaciones, les compartió que se seguirá apoyando estos rubros desde el Gobierno Municipal para que puedan llegar más lejos.

Cabe señalar que, en el CEDEFAM Mármol se brindan diversos servicios y clases música, zumba, danza folclórica, karate, box, pesas, acondicionamiento físico, jazz, además de apoyo con tareas. También se tiene un comedor comunitario mismo que se está inaugurando.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de contribuir a la salud física y mental de las familias, mediante espacios dignos y funcionales que permiten el desarrollo integral de cada uno de los integrantes de la célula básica de la sociedad.