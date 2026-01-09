Celebran instituciones primera reunión de trabajo del programa Juntas Por Ti

Con el firme objetivo de consolidar un estado donde cada mujer, niña y adolescente viva con dignidad y acceso pleno a la justicia, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo del programa “Juntas Por Ti” de cara al ejercicio 2026.

El encuentro fue encabezado por figuras clave en la atención y protección de las mujeres en la entidad: la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Norma Ledezma; la Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Chávez; la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES), Raquel Bravo; y la titular de los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Tatiana Carreón.

Durante esta sesión inicial, las titulares comenzaron el diseño de un plan estratégico de intervención integral. Este plan busca unificar esfuerzos institucionales para asegurar que las políticas públicas de prevención, atención y procuración de justicia no solo sean eficientes, sino que pongan en el centro la dignidad humana y la creación de oportunidades reales de desarrollo para las mujeres chihuahuenses.

“Este esfuerzo conjunto representa el compromiso inquebrantable de nuestras instituciones para que ninguna mujer en el estado se sienta sola. El 2026 será un año de consolidación para que el trato digno y la justicia sean una realidad tangible”, señaló la Comisionada Norma Ledezma.

Con la suma de la experiencia y compromiso de la CEAVE, la FEM, ICHMUJERES y CEJUM, el programa “Juntas Por Ti” reafirma su papel como el eje articulador de la seguridad y el bienestar de todas las mujeres, niñas y adolescentes en la entidad.