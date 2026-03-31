CEDH… terna al Pleno-Fuego amigo-IEE y las medidas cautelares vs Andrea-UGRCH, otra vez a Washington DC

Se llegó la hora. Después de dos meses de tener lista la terna final para presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hoy el dictamen que aprobó la Junta de Coordinación Política desde el pasado 27 de enero, llegará al Pleno para ser votado. Al menos eso señala el segundo punto del orden del día y ayer los coordinadores de las bancadas del PAN, Alfredo Chávez, del PRI, Arturo Medina y de Morena, Cuauhtémoc Estrada, además del presidente del Congreso, Memo Ramírez, confirmaron que así será y que el escenario está listo para votar a través de cédula por la persona que será la próxima presidenta de la CEDH entre las tres finalistas: Ada Miriam Aguilera, Flor Corral y Fryda Licano, de las cuales, la ungida deberá obtener los votos de las dos terceras partes de los diputados presentes, votación a través de cédula, es decir, en secrecía, por lo que se espera un final de película en esta trama que sí o sí requerirá de un voto de algún diputado que integra la bancada morenista, por lo que no se ve descabellado ante los disgustos que existen entre mínimo tres legisladores con su coordinador.

Por cierto que previo al arranque de la sesión y por ende de la votación, los legisladores morenistas que sí están alineados con Cuauhtémoc Estrada, ofrecerán una rueda de prensa en donde harán pública su postura respecto a la votación por la presidencia de la CEDH, luego de que ayer en la tarde se reunieran para debatir el rumbo del voto de la bancada. Será a las 10 horas cuando los morenos se posicionen oficialmente y a ver si no se hace bolas el engrudo, porque desde la semana pasada soltaron que supuestamente una de las integrantes de la terna no es idónea para ocupar el puesto, aunque ayer tanto la Presidencia del Congreso como el coordinador del PAN, afirmaron que las tres cumplen con los requisitos. Hoy, sí o sí, habrá drama en plena Semana Santa.

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En donde también existe drama y eso ya está afectando a la ciudadanía de una manera descarada, tan es así que ayer hubo conatos de violencia, es en el origen de las manifestaciones de un pequeño grupo de personas al exterior de Palacio de Gobierno, mismas que exigen medicamentos, despensas, material de construcción y la condonación de adeudos ante la JMAS. Vaya, que el Gobierno del Estado les resuelva la vida. Pero esas “peticiones” y el cierre de calles que han orquestado encabezados por la lideresa popular Virginia Márquez, han desatado el caos desde el miércoles pasado que comenzaron, pues no nada más afectan el flujo vehicular, también el comercio en el primer cuadro de la ciudad, tanto, que ya COCENTRO exigió una solución ante el desorden que máximo seis personas han provocado. Pero como casi todo en esta vida tiene su origen en la grilla y se avecinan tiempos electorales, los malosos nos comentan que esa “manifestación” surge desde el fuego amigo para denostar a uno que otro de los aspirantes y de paso a la Gobernadora, ya que las pancartas que cargan los susodichos rozan en el insulto. A ver si los Sherlocks al interior de Palacio descubren verdaderamente el motivo del paripé y desenmascaran al verdadero “cerebro” detrás de este caos simulado.

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A quien el Instituto Estatal Electoral de nuevo le volvió a poner un alto a lo que se presume como actos anticipados de campaña es a la senadora Andrea Chávez, pues luego de las denuncia que interpuso la dirigencia estatal del PAN que comanda Daniela Álvarez por el reparto de “periódicos” con su imagen, volantes y colocación de lonas en viviendas, el IEE impuso medidas cautelares a la senadora morenista para que se abstenga de continuar con estas maniobras para promover su imagen. Sin embargo, como suele suceder con lo que dicta la autoridad electoral, del dicho al hecho hay mucho trecho y es probable que la legisladora juarense ignore el llamado del IEE, al cual todos los suspirantes han ignorado desde que se soltaron el chongo en su búsqueda por las candidaturas.

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El que hoy volviera a viajar a Washington DC para reunirse con autoridades de los Estados Unidos y buscar la reapertura de la frontera al ganado chihuahuense, es el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, el cual estará hoy en la capital del vecino país para insistir que ante la crisis por el gusano barrenador en prácticamente todo México, se le permita a nuestro estado exportar ganado en pie, pues a pesar de que la plaga ha llegado a casi todas las entidades federativas, Chihuahua ha permanecido limpio y por tanto con el estatus zoosanitario impoluto, pero aún así, sus ganaderos han tenido que pagar los platos rotos ante la inoperancia y laxitud de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la 4T. El resultado de esta nueva gira que emprenderá Bustillos a Washington se dará a conocer en la próxima reunión de la Asamblea Anual Ordinaria de la UGRCH, la cual conglomerará a los presidentes y delegados de las 51 Asociaciones Ganaderas Locales que existen en el estado.