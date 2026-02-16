CEAM invita a la proyección del cortometraje “Arihua”

El Centro de Activación para Personas Mayores (CEAM) continúa impulsando actividades que promueven el arte y la cultura como herramientas de encuentro, diálogo y enriquecimiento comunitario.

Este martes 17 de febrero se llevará a cabo la proyección del cortometraje “Arihua”, dirigido por Guillermo Vejár, una producción respaldada por la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado de Chihuahua, que ha obtenido reconocimiento en diversos festivales cinematográficos.

La función tendrá lugar en las instalaciones del CEAM, ubicadas en la avenida Universidad #3504, con presentaciones a las 12:00 y 17:00 horas, ambas con entrada libre. Además, se contará con la presencia del equipo del cortometraje, quienes compartirán con el público detalles sobre el proceso creativo y los alcances del proyecto.

Con este tipo de actividades, el Centro de Activación para Personas Mayores refrenda su compromiso de generar espacios que fortalecen la convivencia, la reflexión colectiva y el encuentro intergeneracional, consolidándose como un punto de referencia cultural para la comunidad.