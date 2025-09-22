Un éxito total y sin precedentes fue el Festival Internacional de la Manzana 2025

Durante los 4 días de actividades, un aproximado de 60,000 asistentes disfrutaron de la gastronomía, eventos culturales, concursos tradicionales y de la sensacional música de artistas locales e internacionales que engalanaron esta festividad, resaltando un lleno total en cada uno de los eventos.



En el marco de los festejos del festival, destacó el sensacional rodeo de media noche en el que miles de asistentes disfrutaron de montas de toros, divertidos juegos y la música de Los Mazatlecos.



Inspector regaló un espectáculo lleno de euforia y alegría; Joss Favela hizo que la multitud se desvelara cantando sus canciones, prolongando su presentación hasta las 3:00 a.m.; Los Apson llegaron a los corazones de miles de personas que recordaron los grandes éxitos que los caracterizan, y ni qué decir del sensacional cierre con Majo Aguilar, quien brindó un concierto inolvidable para los guerrerenses y los visitantes que nos acompañaron.



El alcalde Salvador Villa se mostró agradecido por la visita de miles de personas que se dieron el tiempo de venir de distintos lugares del país y del vecino país para disfrutar de esta mega fiesta.

El edil también agradeció al municipio invitado Delicias y a su alcalde Jesús Valenciano por el apoyo y participación en esta celebración, y reiteró el compromiso de seguir mejorando la calidad y la organización del festival.



Por último, el alcalde Salvador “Chava” Villa se mostró complacido, ya que el festival se llevó a cabo con saldo blanco, sin que se registrara ningún percance, y en cada uno de los eventos se hizo sentir el ambiente familiar, además mencionó que el Festival Internacional de la Manzana lejos de significar un gasto para el municipio es todo lo contrario, es una inversión que se ve reflejada en beneficio del comercio del municipio así como de los municipios vecinos, ya que se calcula una derrama económica de más de 40 millones de pesos.



Guerrero es un pueblo lleno de historia, cuna de la Revolución, de gente noble y valiente, que hoy se ha convertido en uno de los lugares turísticos más importantes de todo el estado. Cabe mencionar que ya se está trabajando en la próxima edición del Festival Internacional de la Manzana donde se esperan grandes sorpresas.