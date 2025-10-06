Estrenan en Aldama campo sintético de futbol

Con una inversión total de 6 millones 800 mil 878 pesos, de los cuales 5.3 millones provinieron del Presupuesto Participativo, la presidenta municipal Mtra. Sandra Galindo Sinecio inauguró el remodelado campo de fútbol municipal “Víctor Alba Rojo”, un espacio que hoy luce renovado y digno para el deporte aldamense.



La inauguración se vivió como una auténtica fiesta deportiva y familiar, con la presencia de equipos de todas las ramas del fútbol municipal, jugadores veteranos, autoridades y padres de familia que participaron activamente en el proyecto ganador del Presupuesto Participativo.



Durante su mensaje, la alcaldesa Sandra Galindo destacó el esfuerzo conjunto de las distintas generaciones que han impulsado el fútbol en Aldama:



“Este campo es fruto del trabajo y la pasión de quienes han creído en el deporte como una forma de unir a la comunidad. Los veteranos sentaron las bases y las nuevas generaciones demostraron que cuando se participa, se logran grandes cosas”, expresó.



La obra beneficiará a más de 1,200 familias aldamenses cada semana, y contempló la remodelación de baños, rehabilitación de alumbrado, pintura, colocación de pasto sintético y aplicación de arcilla en la pista de atletismo, brindando un espacio integral para el desarrollo deportivo.



El campo “Víctor Alba Rojo” no solo representa una mejora en infraestructura, sino también un símbolo del trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía, demostrando que cuando ambos sectores se unen, Aldama avanza.