El impulso regional de Chihuahua beneficia a Aldama.

Aldama también se verá beneficiada por el impulso regional que está desarrollando, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, declaró la alcaldesa Sandra Galindo, dijo que con el puente de la Fuerza Aérea habrá una disminución en el tiempo de traslado de las familias a sus trabajos y escuelas.



Hace una semana se puso en marcha la obra de construcción de un puente en la carretera a Aldama y Avenida Fuerza Aérea, esta importante construcción sin duda unirá más a Chihuahua y Aldama, ya que a diario son cientos de personas las que viajan entre ambas ciudades ya sea para trabajar o para estudiar.



Pero además, Aldama sigue siendo el punto de reunión de fines de semama para miles de familias de Chihuahua, dijo Sandra Galindo. Los proyectos regionales que ha encabezado el alcalde Marco Bonilla, tienen un impacto muy positivo para los municipios vecinos.



En actividades propias del municipio, la alcaldesa dijo que en la comunidad de El Pueblito se llevó a cabo una sesión de Cabildo, donde se escucharon de primera mano las necesidades e inquietudes de las y los habitantes, además de compartir los avances del gobierno municipal. Con diálogo, transparencia y trabajo en equipo, seguimos avanzando con acciones y resultados.



También con el apoyo del Gobierno del Estado, se realizaron contratos temporales de trabajo de personas para que ayuden a labores de jardinería, aseo y limpieza de las principales avenidas. Es una forma de fomentar más el turismo los fines de semana.



Un programa que también ha dado muchos resultados es «Acción por tu Colonia», explicó la funcionaria, ya que se desarrollan múltiples actividades y encuentros deportivos entre la comunidad, principalmente entre los niños y los jóvenes. En esta ocasión te toco al Vergel.



Por último, agrego que en la Plaza Principal se llenó de risas, emoción y aplausos con la presentación de la obra “Amistad es Amigo” interpretada por Jaime Covián, como parte del programa Escena En Movimiento.



Agradecemos a todas y todos quienes se dieron cita para disfrutar de esta gran puesta en escena que promueve el arte y la cultura en nuestro municipio, dijo por último la alcaldesa Sandra Galindo.