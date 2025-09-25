Chihuahua arrancará 2026 con inversiones en manufactura

El presidente de Index, Rene Espinosa Terrazas dio a conocer que hay esperanza en tener nuevas inversiones para el próximo año, estas se pusieron en pausa debido a los problemas que se enfrentan por aranceles.

“Se tenía prospectado para este año se ha puesto en pausa por obvias razones y se espera que se logre ya llamémosle destapar para lo que viene siendo 2026”, comentó.

Estos proyectos se llevan de la mano de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, quienes piden apoyo en su debido momento a Index para la apertura en dialogo con futuras empresas. Cabe destacar que hay dos proyectos en los que colabora Index y gobierno del estado, sin embargo por el momento no se darán nombres debido a que continúan los estudios de mercado.