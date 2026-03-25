CCME, Index y Canacintra impulsan el empoderamiento femenino en la industria

Entregan reconocimientos a altas ejecutivas y líderes de producción

Chihuahua, Chih.— El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), INDEX Chihuahua y CANACINTRA Chihuahua refrendaron su apuesta por el empoderamiento femenino en la industria al reconocer a altas ejecutivas y, por primera vez, a líderes de producción, en una edición que amplió su mirada para visibilizar a mujeres que hoy construyen el siguiente escalón hacia puestos gerenciales y de alta dirección.

Karla Rivera, presidenta del CCME, destacó que esta nueva categoría tiene un significado especial, al abrir espacio a mujeres con preparación, experiencia y capacidad probada, que se encuentran listas para dar el siguiente paso dentro de sus organizaciones. Explicó que este reconocimiento busca convertirse en una plataforma de proyección, acompañamiento y fortalecimiento profesional, que contribuya a romper brechas y consolidar una industria más competitiva con mayor liderazgo femenino.

En su mensaje, Myrna de las Casas, directora de INDEX Chihuahua, subrayó que visibilizar a las mujeres en la industria implica reconocer su liderazgo en toda la cadena de valor, desde las altas ejecutivas hasta las líderes de producción que todos los días coordinan equipos, resuelven procesos y sostienen la operación con talento, disciplina y visión.

“No estamos frente a una iniciativa aislada, estamos frente a una visión que ha tomado forma con constancia: reconocer a las mujeres que están dejando huella en la industria y abrir camino para muchas más”, expresó.

De las Casas destacó que este esfuerzo, realizado en conjunto con CCME y CANACINTRA, ha permitido reconocer ya a más de 250 altas ejecutivas, pero este año amplía su alcance para colocar también en el centro a las mujeres que desde la producción representan la siguiente generación de liderazgo industrial.

Añadió que apostar por el crecimiento de estas mujeres no debe quedarse en un gesto simbólico, sino traducirse en oportunidades reales de promoción, formación y acompañamiento, pues cuando una mujer avanza en la industria, también avanzan su entorno, su empresa y la competitividad de Chihuahua.

Durante el evento se entregó además un reconocimiento especial a María Cristina Sánchez Chacón, distinguida como la primera mujer gerente de planta y expresidenta de INDEX Chihuahua, cuya trayectoria y aportaciones han inspirado a generaciones de mujeres dentro del sector industrial.