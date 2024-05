¿Es malo dormir con tus gatos? Esto dicen los expertos

De acuerdo con expertos dormir en la misma cama con tu gato no es malo como tal ni para tu mascota ni para ti; sin embargo, hay varios riesgos que se deben de evaluar de acuerdo a la situación particular de cada persona y cada hogar, puesto que no es lo mismo dormir con un gato que entra y sale a la casa y la calle, que uno hogareño, ni tampoco sólo con uno o con varios.

Según expertos como los de la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkinsen Baltimore, Estados Unidos, en general para el temperamento de los gatos es benéfico dormir con sus dueños, puesto que implica un mayor grado de seguridad e interacción, lo que propicia un carácter más cariñoso y cercano; sin embargo, se debe tomar en cuenta que sus ciclos de sueño son muy diferentes a los de los humanos.

Tomando en cuenta lo anterior, está claro que para los humanos lo más probable es que se afecte la calidad de su sueño, puesto que los gatos son primordialmente nocturnos, es decir son más activos por las noches que en el día, lo que significa que seguramente se estará despertando y jugueteando varias veces por la noche además de literalmente buscar despertar a su dueño cuando así lo consideren.

Por otro lado, hay personas que son alérgicas al pelo de los gatos y dormir con ellos les puede causar severos episodios incómodos.

El mayor riesgo, no obstante, es cuando los gatos salen a la calle con regularidad, ya que pueden portar alguna otra clase de parásitos en su pelaje que fácilmente se impregnan en la ropa de cama y posteriormente ocasionar otros males a las personas.

En síntesis, para tu gato sin duda será más reconfortante dormir contigo, pero para los humanos no es lo más recomendable, especialmente en el caso de personas con factores de riesgo como asma, alergias, adultos mayores o niños pequeños que son más vulnerables a la transmisión de algún parásito o simplemente porque su calidad de sueño se verá afectada.

Información tomada de El Universal