Alerta entre los dueños de perros por la llegada del coronavirus de mascotas

En los últimos meses, se ha propagado una nueva enfermedad respiratoria que afecta a los perros en Estados Unidos. Este brote, que ha tomado por sorpresa a veterinarios y dueños de mascotas, se asemeja a la «tos de las perreras», una afección común en caninos. La tos de las perreras, también conocida como traqueobronquitis infecciosa canina, está causada por varios agentes infecciosos, como el adenovirus canino y la bacteria Bordetella bronchiseptica. Su transmisión es más frecuente en lugares donde conviven muchos perros, como perreras y parques.

Sin embargo, la nueva enfermedad ha mostrado síntomas más prolongados, persistiendo hasta seis semanas y, en algunos casos, conduciendo a la neumonía y cambios en el color de las encías de los perros. Algunos veterinarios sugieren que las causas podrían ser bacterianas o virales, pero aún no hay consenso. Aunque por ahora la enfermedad no ha llegado a España, es fundamental que los dueños tengan las vacunas de sus perros al día y tomen medidas de higiene, especialmente en espacios públicos.

La enfermedad misteriosa que afecta a los perros en EEUU

A finales de 2022, comenzaron a surgir reportes de una enfermedad respiratoria en perros en New Hampshire, lo que llevó a David Needle y su equipo a investigar rápidamente la situación. Needle, quien trabaja en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de New Hampshire, se percató de que no se encontraban los patógenos habituales en las muestras de tejido de los caninos infectados. «No encontramos virus de ARN o ADN conocidos, ni hongos, bacterias o protozoos», señala Needle, lo que sugiere que la causa del brote podría ser un agente nuevo, según recoge National Geographic.

