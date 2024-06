Wild Thang es el perro más feo del mundo y vive en Estados Unidos

Wild Thang y la propietaria Ann Lewisobtuvieron también un cheque por valor de 5 mil dólares (algo así como 90 mil 082 pesos mexicanos, según el tipo de cambio del día) y viajarán en avión a la ciudad de Nueva Yorkpara una aparición especial en The Today Show de NBC.

El evento sobre el perro más feo del mundotambién condecoró al segundo y tercer lugar, los cuales fueron los siguientes:

Rome

El segundo lugar en la competencia anual para crear conciencia sobre el rescate y la adopción de animales fue para un participante que incursionó por primera vez; se trata de un pug de 14 años, en silla de ruedas, y llamado Rome. Su propietaria, Michelle Grady de Rohnert Park, California, quedó encantada con el resultado.

“Ganar el segundo lugar entre todos los que estuvieron aquí es un verdadero honor, es un verdadero honor. Somos un poco de color local, así que me encanta. Me encanta todo este concurso. Me encanta que representa perros que son imperfectos, imperfectamente perfectos, y sí, Rome, se lo pasó genial. Realmente lo hizo, pasó el mejor momento”, comentó Grady.

Daisy May

El tercer lugar en el programa de 2024 fue para otra concursante primeriza; ella es Daisy May, de 14 años, que se caracteriza por su raza mixta de pelaje blanco. Su dueña es Elizabeth Whitehouse, de Lafayette California, quien declaró “Esta no fue idea mía, fue idea de mi hija y no pensé

