Tener las mascotas en la oficina puede reducir los niveles de estrés y aumentar la productividad de los empleados

Cuando Myrthe Kusse de la empresa holandesa Wallaart & Kusse Public Affairs llega a trabajar por la mañana, siempre hay alguien para saludarla. Sammie, la gata de la oficina, está sentada en un escritorio, esperando que le den el desayuno y un tazón de agua fresca.

«Hasta hace unos años, Sammie vivía en una casa de estudiantes» , explicó Kusse. «Pero los estudiantes tuvieron que irse y Sammie necesitaba un nuevo hogar. Un colega nuestro quería un gato, pero su compañero no, así que todos decidimos que el gato se quedaría en la oficina».

Para empresas más grandes como Google, no es nada inusual llevar a las mascotas a la oficina. Este parece ser el caso de muchas empresas holandesas también, pues ayudan a reducir el estrés: en LinkedIn, actualmente hay 75 vacantes activas en empresas holandesas que mencionan tener un perro en la oficina.

Hoy en día, no parece una idea tan descabellada tener mascotas en la oficina; en realidad, existen bastantes ventajas. Por ejemplo, hace unos años, una investigación de la Virginia Commonwealth University mostró que las personas experimentan menos estrés cuando hay un perro cerca.

Los investigadores tomaron muestras de saliva de los empleados de la fábrica y observaron la cantidad de cortisol, la hormona del estrés, que contenía. Los resultados mostraron que solo los empleados que habían tenido un perro cerca tenían niveles bajos de cortisol al final del día.

«Definitivamente es bueno para el ambiente de trabajo tener un perro en la oficina», dijo Marie-José Enders, quien estudia la relación entre animales y humanos en la Open University. «El nivel de cortisol no solo desciende cuando acaricia a un perro, sino que también produce más hormona oxitocina, lo que lo hace sentir más relajado y feliz».

Tener mascotas en la oficina, además de reducir el estrés, también tiene otras ventajas

«Si tu jefe te está haciendo pasar un mal rato, un perro puede hacer que sea más fácil poner ciertas situaciones en perspectiva. Puedes tomar un poco de espacio y pasear al perro», dijo Enders. «Un animal en el trabajo hace que las personas estén más motivadas: les gusta más su trabajo y experimentan menos estrés».

Esther Jonker, propietaria de un perro labrador llamado Joep, notó todos estos efectos en la oficina de la empresa de video marketing TVMC donde trabaja.

«He estado llevando a Joep a la oficina todos los días durante unos dos años», dijo, «y generalmente levanta la atmósfera considerablemente. Si todos estamos un poco absortos en algo, él lo notará. Acércate y presionará su nariz contra ti para una caricia» .

«Cuando hemos estado muy ocupados trabajando en algo, es agradable jugar con Joep», dijo. «Creo que nos hace más productivos».

Joep también trae mucha diversión a la oficina. «Si pones tu bolso en el piso y hay golosinas adentro, él siempre se las arregla para sacarlas, y a veces roba cosas, luego corre por toda la oficina con una pila de papel o algo así».

¿Algo que no es tan popular?

«El caminar», dijo Jonker, «especialmente en invierno».

A pesar de esto, tanto Jonker como Kusse piensan que las mascotas de la oficina también son buenas para la moral del equipo.

«A menudo nos reímos juntos de Sammie», dijo Kusse, «le tiene miedo a la impresora y le encanta meterse en cualquier caja en la que pueda poner sus patas». También suele ir a la oficina con ratones, aunque a algunos no les gusta mucho. ¡Eso! Es entretenido verla. Cuidar de Sammie juntos funciona bien para el espíritu de equipo».

¿Cuál es la mejor forma de elegir la mascota adecuada para su oficina?

Según la psicóloga del comportamiento Lotte Spijkerman, los perros y los gatos tienen aproximadamente el mismo efecto psicológico en las personas.

«Reducen el estrés y aumentan la productividad, principalmente porque interactúan contigo por su propia cuenta y, cuando se acercan a tu puesto de trabajo, es un buen recordatorio de que es posible que debas tomar un descanso», explicó la psicóloga.

En el caso de, digamos, un hámster, el efecto es menos pronunciado, pero si no tienes ganas de cambiar las cajas de arena o sacar al perro a pasear, son una opción un poco más de bajo mantenimiento.

Ver peces también puede ser muy relajante», dice Spijkerman. «Una pecera tiene el mismo efecto en las personas que ver un fuego en la chimenea. Eso se aplica a los pájaros o cualquier cosa natural en la oficina, como las plantas. Incluso los olores pueden tener un efecto calmante, y los olores cítricos son útiles para calmar».

Entonces, si el objetivo es crear un poco de paz y tranquilidad en el lugar de trabajo, puedes optar por muchas plantas o un difusor de caña, o hay otra alternativa.

«Puedes darle a un colega la responsabilidad de garantizar que la gente descanse lo suficiente», dijo Spijkerman. «Pueden decirle de vez en cuando que necesita un descanso o que es hora de dar un paseo».

Una mascota de oficina puede incluso ayudarte a conocer a tus colegas más rápidamente

Las mascotas en la oficina, además de reducir el estrés, tienen otro efecto que puede ser crucial para el éxito de tu negocio.

«Son un gran rompehielos», dijo Spijkerman.

«Sabemos por la psicología que si encuentras a alguien más agradable, te mueves con él o ella más rápido. Y si alguien se parece a ti, porque también tiene un perro, por ejemplo, podría ser más fácil hacer un trato».

Las personas con un perro son percibidas como más amigables», dijo Enders.

Jonker afirma haber observado que Joep tiene este efecto en sus clientes.

«Por supuesto que hay algunos que le tienen miedo a los perros y, en ese caso, dejamos a Joep en casa o lo llevamos a otra parte, pero otros clientes a menudo le dan una galleta. ¡El año pasado incluso recibió regalos en Navidad! de la compañía».

Kusse dijo que lo mismo sucedió con Sammie.

«En Navidad, nuestros contactos reciben una tarjeta con Sammie. Ella nos representa y es nuestra mascota. Siempre está ahí, incluso durante el fin de semana. Los limpiadores y un colega que vive en el vecindario se aseguran de que reciba suficiente atención y comida».

Kusse dijo que ya no podía imaginar una oficina sin Sammie. «Realmente no quiero pensar en lo que haríamos si Sammie no estuviera más«, dijo. «La queremos mucho. Creo que si no estuviera allí, definitivamente tendríamos que tener otro gato».

Información de Business Insider