Sonríe para que lo adopten pero…nadie lo quiere

¿Hay algo más hermoso que los perritos? No, no hay, no existe y cada vez comprobamos que además de ser adorables son sumamente inteligentes.

Como prueba el perrito que se reportó a sí mismo como desaparecido, y ahora el bebé precioso que sonríe a todos los visitantes del refugio para que se animen a adoptarlo.

Foto: Facebook @Humane Society of Northwest Louisiana

De esta conmovedora historia, nos enteramos luego de que la directora de la Sociedad Protectora de Animales del Noroeste de Louisiana en Estados Unidos, visitara el refugio y quedara completamente encantada con la sonrisa del cachorrito que no dejaba de mirarla.

Aunque muchas de nosotras estaríamos más que encantadas de cuidar por siempre a este bebé, no ha tenido una historia sencilla.

Burreaux, fue rescatado junto a sus dos hermanos, Joe y O cuando tenían apenas ocho semanas de nacidos, pero de los tres, era el único que mostraba los dientes cada que alguien se le acercaba.

Foto: Facebook @Humane Society of Northwest Louisiana

Desafortunadamente, la sonrisa de Burreaux aunque nos parece preciosa, ha sido un impedimento para que sea adoptado.

Aún así no pierden la esperanza de que pronto pueda encontrar un hogar, y le grabaron este tierno video para que ese momento llegue tan pronto como sea posible.

Aquí el video:

¿Lo adoptarías?