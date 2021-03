Sigue estos tips para mantener fresca a tu mascota

La temporada de calor se aproxima y es importante tener en cuenta que el clima podría afectar a los perritos, ya que exponerlos a altas temperaturas puede ponerlos en peligro, de acuerdo con la médico veterinaria, Maricela Jiménez.

Jiménez es cirujana del Hospital Veterinario de la Universidad del Valle de México, ella expuso que el hecho de dejar a la mascota en el interior de automóviles o en la azotea sin un techo adecuado conlleva un problema para nuestro mejor amigo, podría sufrir un golpe de calor.

Un golpe de calor podría ocasionar una falla multiorgánica y la muerte, el perro entraría en un estado de choque en donde hay varios sistemas fisiológicos alterados; su función renal, la presión sanguínea, corazón… todo produce mal funcionamiento dentro del organismo, explicó Maricela.

La experta comentó que la temperatura normal de un can va desde los 38° C, aunque en situaciones de choque calórico, entonces se incrementa hasta los 42° C, indica 24 Horas.

Un vehículo cerrado puede alcanzar en cuestión de minutos una temperatura superior a los 50° C, lo que en palabras de la veterinaria, “provoca que la mascota dentro sufra un incremento de temperatura, se incrementa la presión de la sangre, y como consecuencia el sistema respiratorio y cardiovascular también se ven alterados”.

El sistema respiratorio del animal se complica, debido a que los perros utilizan un sistema de jadeo para disipar el calor, pero al no lograrlo satisfactoriamente entonces este reflejo agota el sistema respiratorio.

No permite una adecuada ventilación, ya que a nivel celular y al nivel del alveolo, no hay un adecuado intercambio de gases, tanto del oxígeno que entra para la sangre, como del dióxido de carbono que no es eliminado.

“El dióxido de carbono es la consecuencia del proceso respiratorio, por lo tanto, no es eliminada de manera adecuada y se va acumulando en el organismo, esto de alguna forma va intoxicando a las células, este proceso es justo lo que puede provocarles la muerte”, aseguró.

RAZAS CON MAYOR RIESGO

Jiménez aclaró que existe mayor riesgo en aquellas razas braquicéfalas, por ejemplo, los bulldogs, pug, bulldog francés, bóxer. Todos los que están chatos de la cara.

Esto se debe a que tienen una condición particular en la faringe, lo que provoca que las estructuras de la orofaringe causen demasiado movimiento.

CONSEJOS PARA QUITAR EL CALOR

De acuerdo con la fundación Affinity, los caninos pueden ser refrescados de las siguientes maneras:

Puedes llevar a tu perro a una zona fresca, en la sombra.

Refresca a tu perro con agua en la cabeza y cuello o con un paño húmedo.

Humedece su boca e invítalo a beber agua sin forzarlo.

Puedes darle cubitos de hielo, mientras se refresca se puede divertir y jugar con ellos.

Si ves que tu perro no reacciona a todas tus acciones, llévalo al veterinario con urgencia. Un golpe de calor puede resultar peligroso para la salud del animal.

¿CÓMO EVITAMOS UN GOLPE DE CALOR?

Puedes evitar salir en las horas más calurosas a hacer ejercicio o realizar alguna actividad intensa con el perro.

Si tienes ventiladores o aire acondicionado tu perro te agradecerá que refresques un poco la casa.

Procura que el perro tenga agua fresca en todo momento.

Nunca dejes a tu perro encerrado en un vehículo. 10 minutos en el coche, en las temperaturas más altas, podrían ser muy peligrosos para la salud de tu animal de compañía.

Si sales con tu ‘buen chico’ puedes llevar un pulverizador de agua para refrescarlo en la calle.

Si tienes en casa un espacio adecuado, puedes crearle a tu lomito una pequeña piscina de agua para que se refresque a su gusto.

Por: El Imparcial