Reportan riesgo en mascotas de contraer rabia por contacto con animales silvestres

Tras un caso de rabia detectado en Tecomán por el médico veterinario Heriberto Carlos Doria, el especialista consideró que es importante que la población esté consciente que se trata de una enfermedad grave, que no se ha erradicado y que en el Mundo siguen muriendo personas.

En una entrevista, dijo que los animales silvestres son un factor de riesgo para los perros, especialmente los que llevan a los ranchos, se contagien de rabia.

En el estado de Colima, recordó que desde hace 30 años no se tenía registro de un caso documentado, hasta el ocurrido en enero pasado en Tecomán. Comentó que en ello hubo descuido porque no se vacunó a esa mascota a pesar de ser gratuita. Y aunque no es una alarma, dijo que debe ser un llamado a ser más responsables.

Y aunque reconoció que ya no hay campañas donde pasen por las colonias vacunando, eso no quiere decir que las dosis no sean accesibles porque están disponibles de manera gratuita en clínicas privadas y centros de salud.

“El Gobierno solo no va a poder y también nosotros debemos de ser corresponsables y vacunar a los animales. Actualmente todavía no empieza la campaña, pero en todos los centros de salud del estado de Colima se están vacunando mascotas para la prevención de la rabia”.

Explicó que, tras el caso de rabia en Tecomán, se activó la vacunación, aunque las dosis siempre están disponibles.

Información tomada de El Comentario