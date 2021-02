Perro se asusta al ver una ardilla ”dentro” de su televisor

Stella, una dulce perrita demostró la pequeña obsesión que tiene por las ardillas. Es una mezcla entre un Golden Retriever y Chow chow, a quien le encanta sentarse en el porche trasero cuando hace buen tiempo para disfrutar la vista. Se mantiene especialmente atenta a las ardillas furtuvas que pueden llegar a invadir su espacio.

“Lo que más le gusta ver son las ardillas”, dijo Bronwyn Crawford, la dueña de Stella.

Sin embargo, durante los meses de invierno, Stella no pasa tanto tiempo al aire libre y las estrellas se quedan en los árboles, donde ella no puede verlas. Si bien Stella tiene un peluche de ardilla para jugar con el, simplemente no le da la misma emoción que ver ardillas en la naturaleza.

Así que Crawford y su pareja buscaron una nueva forma de entretener a Stella, y fue entonces cuando encontraron un programa de televisión hecho solo para ella.

Crawford puso un clip de YouTube de “TV para perros” e, inmediatamente, Stella quedó cautivada por los primeros planos de pájaros y sus amadas ardillas. Sus padres se sorprendieron por lo bien que funcionó el video para entretenerla.

“Se lo pusimos y vimos lo obsesionada que estaba”, dijo Crawford. “Ella nunca prestó mucha atención a la televisión antes, así que su reacción fue muy divertida”.

“Se sentó allí durante aproximadamente una hora, pero incluso ahora se sienta frente a la televisión y espera a que la encienda”, dijo Crawford. “También la instalé en su cama con mi iPad para verlo”.

Los dueños de Stella están contentos de haber encontrado algo para hacer que la vida de su cachorro sea aún más agradable. “Ella ha traído tanto amor a nuestras vidas”, dijo Crawford. “Es una perra muy atrevida”.

Por: Multimedios