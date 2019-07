Perro estafa a universitarios: se hace pasar por callejero para que le den comida

Esta es la historia de Vaca, un perro que pasea por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina y que ha “estafado” a los alumnos haciéndose pasar por callejero.

La usuaria identificada como “MANA” contó a través de Twitter como este perro, al que los estudiantes han llamado Vaca por sus manchas en el cuerpo, siempre va pidiendo comida “seduciéndote con sus encantos, haciéndose el callejero y desahuciado”.

No sólo los alumnos le comparten de su comida y le regalan juguetes de carnaza, también el profesor Ciuro Caldani, quien, incluso, le lleva asado, morcilla -embutido de sangre-, costeletas -costillas- y churros.

Sin embargo, los alumnos descubrieron las mentiras de Vaca, mejor dicho, de Blanqui: resulta que sí tiene dueño, está vacunado, tiene un sillón para dormir, hace poco fue operado y hasta tiene otros cuatro compañeros, Bartolo, Maluco, Rybí, Pepi.

La historia de este peculiar perro ha sido compartida más de 64 mil veces y en Argentina se volvió trending topic. Otros tuiteros comentaron sus experiencias con Vaca o Bianqui, quien se presenta a clases o sabe tocar el timbre de su casa para que le abran.

Luego de la fama de Blanqui y hasta críticas que recibieron sus dueños por dejarlo suelto en la calle, Silvana González, explicó en Facebook la historia del perro.

Silvana contó que ella y su esposo adoptaron a Vaca junto con Ojito, su compañero perruno. Hace unos años murió el otro perro, por lo que Blanqui comenzó a asistir a la Facultad de Derecho.

“A todas esas personas que me juzgan porque lo dejo salir, que si no lo hiciera, que ya probé, Blanqui no hace sus necesidades, no come y se re deprime, es callejero nato, ama la calle, ama la Facul, ama el río, los grupos de gente, las manifestaciones (sic)”.

Vaca disfruta tanto la compañía de la gente que asiste a las marchas de #NiUnaMenos, del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y cualquiera que encuentre.

Dijo que cuando el perro sea más viejo y su vida pueda peligrar, tratará de no dejarlo salir a la calle y acostumbrarlo a no ser tan vago.