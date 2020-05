Niño deja a su perrito; ”no se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón”

No cabe duda que los niños tienen un gran corazón, pues un pequeño conmovió a miles de personas en redes sociales al dejar una carta junto a su perrito en un albergue en la Ciudad de México.

Una página de Facebook llamada Albergue Pergatuzoo, compartió una publicación donde expone la carta que el niño escribió acerca de su mascota.

“Te dejo a Simón, es mi perro. No quiero que mi papá le pegue: llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho”, fue lo que escribió el niño en la carta, demostrando que prefiere dar a su perrito en adopción antes de que lo sigan maltratando.

Sin embargo, el albergue no busca dar en adopción al cachorro, lo que quieren es buscar al dueño quien prometió regresar por Simón.

A continuación te mostramos la publicación donde se muestra la conmovedora carta que el niño escribió.

Información de Cadena Noticias