Muere ‘el perro más inteligente del mundo’; sabía más de mil sustantivos

Chaser, descrito como “el perro más inteligente del mundo” por su capacidad para reconocer los nombres de más de 1.000 objetos, ha muerto a los 15 años.

El psicólogo estadounidense John Pilley enseñó a esta hembra de border collie 1.022 sustantivos mediante juguetes y otros métodos en sesiones de entre cuatro y cinco horas diarias durante tres años.

Como parte de su entrenamiento, ese hombre mostraba al animal un objeto y repetía varias veces su nombre, lo escondía y le pedía que lo encontrara.

En 2013, Pilley publicó un estudio en el que exponía que ese animal podía comprender oraciones que contenían un complemento preposicional, un verbo y un objeto directo.

John Pilley falleció en 2018 a los 89 años y, desde entonces, Chaser quedó al cargo de su esposa y una de sus hijas en Spartanburg (Carolina del Sur, EE.UU.).

Otra pariente de ese psicólogo explicó que en las últimas semanas la salud del can había empeorado y murió por causas naturales, informa el diario The New York Times.

Los propietarios de Chaser enterraron los restos de su mascota en el patio trasero de su casa junto a las cenizas de John Pilley.

Una organización que defiende a los animales ha decidido patrocinar la construcción de una estatua de bronce de ambos, que se instalará en las inmediaciones de un museo de Spartanburg.

