Hombre enfermo de cáncer y su perrito mueren con una hora de diferencia

Daniel Hove era un bombero estadunidense muy querido por sus familiares que recientemente murió a causa de cáncer.

Pero alguien que sufrió bastante todo el proceso de la enfermedad fue su perrito labrador llamado Gunner.

A Hove le diagnosticaron cáncer de páncreas en octubre del 2011, por lo que se sometió a una cirugía en febrero del año siguiente y después continuó con quimioterapias, de acuerdo a medios internacionales.

Durante todo este tiempo de enfermedad y recuperación estuvo acompañado por Gunner, quien no lo dejó ni un minuto.

Lo sorprendente fue que cuando Daniel comenzó a enfermarse, Gunner también.

Foto: Facebook Heather Nicoletti

Cuando mi papá se agitaba, el perro se agitaba. Si mi papá estaba inquieto, el perro estaba inquieto. Cuando mi papá no respondía, Gunner tampoco. Cuando vimos cómo estaba el perro, que ya no se movía mucho y que no estaba bien, supimos que se acercaba el final”