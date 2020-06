El gato Lee se salva de la eutanasia en Bélgica

Las últimas horas fueron de tensión para Selena Alí a la espera del fallo del tribunal de Amberes sobre lo que finalmente ocurriría con el pequeño gato Lee, el felino que adoptó en Cusco.

Finalmente, este viernes 5 de junio el tribunal falló contra la eutanasia a Lee y encontró que la solicitud de la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FASFC) era infundada e ilegal. Días antes, la eutanasia había sido descartada tras la documentación recibida de Perú, no obstante, en los momentos previos y por razones burocráticas, hubo temor en Selena.

La FASFC ha presentado datos fácticos incorrectos. Esta decisión es ilegal y debe declararse inaplicable”, refiere el tribunal.

Un veredicto histórico

“Ahora buscaremos la mejor solución”, dijo el presidente de Global Action in the Interest of Animals (GAIA), Michel Vandenbosch.

“Estamos muy satisfechos con esta decisión. ¡Lee se mantiene vivo! Pero no es solo Lee, un gato, sino los muchos otros animales que probablemente serían asesinados innecesaria e ilegalmente sin este veredicto De hecho, cada año, cien animales son sacrificados. Sin fundamento legal, porque según lo dispuesto por la ley europea, la eutanasia solo se puede practicar como último recurso, cuando todas las otras vías (regreso al país de origen, cuarentena) resultan imposibles”, detalló, tras agradecer a todos los que defendieron a Lee a pesar de la oposición y la presión.

El fallo es histórico porque pone sobre la mesa la necesidad de contar en ese país con una instalación de cuarentena lo antes posible para que los animales no mueran si las personas no cumplen con sus obligaciones. Además, para esta resolución se movilizaron autoridades del Perú, Bélgica, y animalistas de ambos países.

