Descartan que coronavirus afecte a mascotas; piden no alarmarse

La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (Agatan) llamó a los capitalinos a no caer en alarma pues no existe evidencia científica que el Covid-19 pueda afectar a los animales de compañía, en especial, a perros y gatos.

Carlos Esquivel, titular de la Agatan, afirmó que no ha evidencia científica de que los animales de compañía se consideren una fuente de riesgo epidemiológico para los seres humanos. Así como tampoco hay evidencia de que las personas puedan infectar a las mascotas.

El funcionario indicó que en el caso del perro de raza Pomeranian en Hong Kong que murió luego de estar en cuarentena por sospecha de infección de coranavirus, tenía 17 años y pudo fallecer por cualquier otra causa, pues las últimas pruebas de Covid-19 resultaron negativas.

Lamentablemente, acotó, sus dueños no permitieron aplicarle la autopsia para establecer científicamente las causas de la muerte, lo que contribuyó a la especulación a nivel mundial.

El animal cuando regresó a su casa, obviamente, la prueba de laboratorio contra Covid-19 dio negativa, eso es bien importante decir, la evidencia técnica con la que se cuenta a nivel mundial es la prueba de laboratorio y la prueba de laboratorio de este ejemplar dio negativa”, acotó.

Esquivel indicó que las medidas de precaución para las mascotas son las que se deben tomar desde siempre independientemente del Covid-19, es decir, tener higiene después de jugar con los animales, alimentarlos adecuadamente y estar pendiente de sus vacunas preventivas.

El titular de la Agatan agregó que, como en la Ciudad de México se vive la fase uno de esta contingencia, es recomendable evitar lugares de concentraciones masivas, hacer más cortos los paseos con mascotas, evitar exponer a los animales a cambios bruscos de temperatura o que permanezcan mojados y estar en contacto con el veterinario.

No se alarmen, hasta no tener una evidencia científica que demuestre lo contrario, hasta el momento no hay un estudio que haya demostrado esa situación de infección en animales, sobre todo, la cuestión de portadores, es decir, que sean capaces de transmitir al humano y de infectar al humano”, dijo.

Excélsior