Captan a joven paseando un cerdo en calles de CdMx; video se hace viral

Las calles de la Ciudad de México es el escenario de numerosas historias de vida, desde las más bizarras hasta las más trágicas, al ser el escenario de vida diario de millones de personas; y es un espacio donde todo puede suceder, incluso encontrarse con un cerdito paseando con su amiga humana.

Los habitantes de la capital del país han compartido en redes sociales imágenes de un pato viajando con una mujer por la calle como si se tratara de un perrito. El extraño hecho rápidamente se volvió viral.

El divertido fue compartido por el usuario de TikTok @soverychihuahua y ya suma más de 45 mil likes en la red social y aquí te mostramos por qué.​

“Cuándo crees que los has visto todo en la Ciudad de México”, se lee en la descripción del divertido video en el que podemos ver al cerdito justo atravesando una calle con una correa en su cuello junto a su amiga humana.

No cabe duda de que los animales y las personas no dejan de sorprendernos, pues si bien es cierto que los cerdos son de los animales más inteligentes que existen, también es cierto que no son de los más comúnes a la hora de elegir una mascota por el gran tamaño que necesitan y los cuidados y alimentación que requieren.

¿Tú conoces a alguien más que tenga un cerdo como mascota?

Información de Milenio