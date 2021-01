Bomberos rescatan a perro que cayó en lago congelado

Aunque los humanos que sienten gran cariño por los perros tratan de que estos no vivan situaciones desafortunadas, hay momentos en que la naturaleza salvaje de los propios canes los pone en peligro.

Esto lo vivió la dueña de un perro de raza husky, pues mientras paseaba con él en un parque de Beijing, capital de China, decidió quitarle la correa para que pudiera correr libremente mientras ella lo seguía de cerca.

Pero la mujer no imaginó que el animalito se iba a dirigir a la zona del lago congelado – debido a la temporada invernal – y menos aún que ésta superficie de hielo no iba a resistir el peso del can.

Ante la emergencia – el perro luchando por su vida en el agua helada -, la responsable de inmediato pidió ayuda a los bomberos; la Brigada de Bomberos de Beijing Fangshan fue la que acudió en su auxilio.

La maniobra para salvar al husky fue grabada por los propio rescatistas, quienes primero ataron una cuerda a un salvaditas para luego arrojárselo a la mascota, quien de inmediato se aferró al flotador para así ser jalado fuera del agua.

Luego de que la institución de socorro compartió el video, éste se volvió viral y provocó muchos comentarios de admiración para el trabajo de la brigada.

Por: MULTIMEDIOS