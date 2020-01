Acusan a funcionarios de Aguascalientes de envenenar perros callejeros

La asociación Rescatando Patitas en Apurosacusó a funcionarios del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes de envenenar a perros de la calle. Paulina Guevara Belmares, presidenta de la organización indicó que se tienen pruebas de que los presuntos responsables son el director de Regulación Sanitaria y el Coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento.

“Empezaron a aparecer perritos muertos. Reportes que me daba la ciudadanía de que se estaban encontrando ya muertos y que no podían acudir a atenderlos. Yo les pedía que tomaran fotos para tener evidencia de todo lo que estaba pasando… llevamos el conteo de 17 perritos muertos, quizás hay más, pero no los hemos encontrado”, sostuvo Guevara Belmares, publicó Excélsior.

Por su parte el alcalde de Rincón de Romos, Jesús Prieto, apuntó que ante la denuncia habló con sus funcionarios, quienes negaron los señalamientos.

“Me dicen, oye, el de protección me dice: ‘oye si a mí me toca ir a recogerlos, si fuera yo, yo lo hago y yo me lo llevo’ cosa que también a él le sorprende, obviamente el de regulación sanitaria tampoco”, comentó.

Respecto al modus operandi para envenenar a los caninos, la activista indicó: “colocan comida envenenada: carne y hace tres días encontramos croquetas, que se levantaron del lugar en donde estaban”.

Las organizaciones ofrecen recompensa porentregar al envenenador de perros u ofrecer pruebas que ayuden a atrapar al, o los responsables.

Si llegara a comprobarse la participación de trabajadores de Protección Civil y Regulación Sanitaria en el asesinato de perros callejeros, serán dados de baja inmediatamente de la nómina del Ayuntamiento de Rincón de Romos, confirmó el alcalde.

