Catearon 3 viviendas en colonia Industrial, investigan robos

• Aseguraron un vehículo y diversos objetos durante las intervenciones

Como parte de una investigación por el delito de robo a casa habitación, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), cumplimentó órdenes de cateo en tres domicilios de la colonia Industrial, en la ciudad de Chihuahua.

Agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) desplegaron el operativo con apoyo de personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Las diligencias derivaron de la investigación por hechos registrados el 5 de agosto de 2026, cuando fueron sustraídos diversos electrodomésticos, instrumental de odontología y otros objetos de un domicilio de la colonia Altavista, con un valor aproximado de 200 mil pesos.

Mediante trabajos de investigación de campo, gabinete y análisis táctico, se dio seguimiento a un vehículo Chevrolet Aveo, color azul, presuntamente utilizado para cometer el robo, obteniéndose información para solicitar las órdenes de cateo, mismas que fueron ejecutadas el 22 de agosto de 2026.

Como resultado se aseguró lo siguiente:

• Un vehículo Chevrolet Aveo, color azul.

• Una pantalla.

• Dos DVR.

• Una maleta deportiva con diversos artículos personales.

• Dos calentones.

Los objetos y el vehículo asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.