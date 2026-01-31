Catea Fiscalía tres domicilios en seguimiento a investigaciones por robo

• En las colonias Granjas, Villas del Rey y El Porvenir

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, encabezó un operativo conjunto para cumplimentar tres órdenes de cateo, en la ciudad de Chihuahua.

Operativo en el que intervinieron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), y de la Guardia Nacional (GN),

La orden de cateo obtenida bajo la causa penal 182/2026 por el delito de robo agravado, se cumplimentó en un domicilio ubicado en la calle Nogal, de la colonia Las Granjas.

Como resultado, se aseguró un vehículo marca Nissan, línea Rouge, modelo 2013, de color guinda.

La segunda orden de cateo obtenida bajo la misma causa penal, se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Carlos Magno, de la colonia Villas del Rey.

En dicho lugar, se aseguraron 6 cuadros decorativos, un boiler, un calentador, un tanque de gas de 10 kilos, dos colchones individuales, un calentón de tres quemadores, una escalera metálica, y un frigobar.

La tercera orden de cateo obtenida bajo la causa penal 190/2026, por robo agravado, se cumplimento en una casa ubicada en la calle Mina Arroyo Hondo, de la colonia El Porvenir, en donde se aseguró un vehículo de la marca Volkswagen, línea Jetta, modelo 2002, de color azul.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y poder esclarecer los hechos delictivos.

Gracias a las acciones de investigación y seguimiento por parte del Ministerio Público y de elementos policíacos, se combaten los delitos y se logran importantes aseguramientos de bienes que son devueltos a los ciudadanos afectados.