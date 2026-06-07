Caso Carlos Manzo: fiscalía de Michoacán cita a declarar al senador morenista Raúl Morón

La Fiscalía General de Michoacán citó a declarar el próximo martes al senador morenista Raúl Morón Orozco dentro de la carpeta de investigación que continúa abierta por el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre del 2025.

El citatorio establece que Raúl Morón deberá presentarse “de manera libre y en calidad de testigo”, a las 11:00 de la mañana del martes 09 de junio, en la Agencia Primera del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso y ubicada en la ciudad de Morelia.

Raúl Morón se sumará así a los también morenistas Ignacio Campos Equihua y Leonel Godoy Rangel, exalcalde de Uruapan y actual diputado federal, respectivamente, quienes en mayo pasado ya rindieron su declaración ante la fiscalía por el asesinato de Carlos Manzo, también bajo la figura de “testigos”.

Los tres morenistas, quienes eran opositores políticos de Carlos Manzo, fueron citados por la fiscalía a petición de Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo Rodríguez, quien el 17 de febrero pasado entregó a las autoridades diversos dispositivos usb con videos de conferencias de prensa en las que el extinto edil acusaba a Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, de ser responsables en caso de que fuera asesinado.

Cabe mencionar que Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, mostraron en diversas ocasiones su disposición de presentarse ante la fiscalía, al considerar que eran opositores políticos al proyecto de Carlos Manzo, pero no enemigos de él.

Venganza del CJNG, el principal móvil del asesinato de Carlos Manzo

A pregunta de Latinus, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, ha precisado en diversas ocasiones que hasta el momento no existen indicios de un móvil político en el asesinato de Carlos Manzo.

El fiscal ha reiterado en los últimos días que el crimen fue perpetrado por órdenes de “Los R”, un trío de hermanos que forman parte de la cúpula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con influencia en Michoacán, Jalisco y otros estados.

“Los R” son identificados como los hermanos Ramón Álvarez Ayala “R-1”, Rafael Álvarez Ayala “R-2” y Jesús Santiago Álvarez Ayala.

Los tres fueron detenidos en septiembre del 2012 —y posteriormente liberados— en Jalisco, como integrantes del circulo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG que fue abatido en febrero pasado.

Los tres hombres son hermanos de Roldán Álvarez Ayala, exalcalde perredista de Apatzingán, actual consejero estatal de Morena y ex colaborador en el gobierno que encabezó Leonel Godoy en Michoacán. Él fue detenido en 2009 dentro del operativo “El Michoacanazo”, por presuntos nexos con el crimen organizado.

Suman 25 detenidos por caso Carlos Manzo; siete eran escoltas

La fiscalía de Michoacán ha detenido a un total de 25 personas relacionadas en el asesinato de Carlos Manzo, entre quienes se encuentran siete de sus escoltas, investigados por su falta de actuación al momento del ataque.

El resto de los requeridos forman parte de la célula del CJNG que realizó el asesinato, entre quienes destaca Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado” y/o “El Contador”, líder regional de esta organización criminal y considerado por la Fiscalía como uno de los presuntos autores intelectuales de crimen.

Otro detenido es Alejandro Baruc Castellanos Villafaña “El K-OZ”, jefe de plaza del CJNG y quien se encuentra debajo de “El Licenciado” en el organigrama criminal.

A ellos se suma la detención de Samuel García Rivero, director de Relaciones Públicas de Carlos Manzo, quien habría compartido la agenda privada del alcalde al CJNG.

El resto de los detenidos son los taxistas Ricardo Cliserio “N”, Alan “N” y Josué Elogio —o Eulogio “N”—, así como los presuntos narcomenudistas Ulises “N”, Gerardo “N” y Flor “N”. Éstos dos últimos fungían como mensajeros entre “El Licenciado” y los demás implicados en el atentado.



También está detenido Jaciel Antonio Herrera Torres, alias “El Pelón” y Gerardo Rodríguez “El Congo”, responsables de reclutar a Ramiro “N”, Víctor Manuel Ubaldo y a Fernando Josué “N”, sicarios que perpetraron el homicidio y que días después fueron asesinados por el CJNG. Los dos últimos fueron reclutados en un centro de rehabilitación para adicciones en Uruapan.



Otros tres detenidos son María “N”, Salvador “N” y Marcelina “N”, quienes además son la concubina, cuñado y suegra de “El K-OZ”. El resto de los detenidos son el taxista Rafael “N”, alias “La Aurora”; Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía” y operadora de “El Congo”; Héctor Hugo, alias “Manuel” y agente de la Policía de Investigación (ministerial); así como Juan Luis “N”, alias “El Comandante Gary” y elemento de la Guardia Civil (Policía Estatal).