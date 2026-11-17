Lo que comenzó como una búsqueda llena de esperanza terminó convirtiéndose en una profunda tristeza. Carlo, un joven de 21 años que había sido reportado como desaparecido en El Paso, Texas, fue localizado sin vida después de varios días de ausencia, dejando a su familia y seres queridos frente al dolor de una pérdida irreparable.

La noticia fue compartida por su familia a través de un mensaje en redes sociales, donde Gerry Legarreta expresó su agradecimiento a todas las personas que se sumaron a la búsqueda, compartieron su fotografía, elevaron oraciones y mostraron solidaridad durante los días de incertidumbre.

«Queremos agradecer de todo corazón a cada persona que contribuyó para encontrar a mi hijo Carlo, que ya está descansando. Solidarizándose en compartir, con oraciones y uniéndose a las búsquedas. Que Dios les multiplique cada gesto de cariño. Nunca olvidaremos todo lo que hicieron por nosotros», escribió.

Carlo tenía 21 años y fue visto por última vez el sábado 31 de octubre en el sector este de El Paso. De acuerdo con la ficha de búsqueda, medía aproximadamente 1.65 metros, pesaba 47.6 kilogramos y vestía una sudadera verde aguacate y pantalón de mezclilla azul. Su teléfono celular había quedado en casa, uno de los datos difundidos durante los llamados para localizarlo.

Durante días, su fotografía circuló acompañada de una petición desesperada: ayudar a encontrarlo. Cada publicación representaba una oportunidad para que alguien pudiera aportar información y devolverle la esperanza a una familia que aguardaba noticias.

Hoy, aquella petición de ayuda se ha transformado en un mensaje de despedida y agradecimiento. Carlo ya no regresará a casa, y sus seres queridos tendrán que aprender a vivir con su ausencia. Queda el recuerdo de un joven cuya búsqueda movilizó la solidaridad de muchas personas y el abrazo colectivo de quienes, aun sin conocerlo, desearon que pudiera volver con vida.