Carambola en acceso a carretera Aldama deja daños y movilización de emergencia

Un accidente vial múltiple se registró la noche de este sábado en la gaza de incorporación a la carretera Aldama, luego de que la conductora de un vehículo Chevrolet Sonic perdiera el control del volante debido al asfalto mojado.

De acuerdo con el reporte, la unidad circulaba en sentido de oeste a este cuando derrapó y quedó atravesada sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó que fuera impactada por una camioneta Peugeot 2008 y posteriormente por una pick up Chevrolet Silverado de color rojo.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindar atención a la joven conductora del Sonic, así como a un niño de aproximadamente cuatro años de edad que viajaba en el mismo automóvil. Afortunadamente, ninguno requirió traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de tomar nota del percance y coordinar el flujo vehicular, ya que el incidente generó considerable congestión en el acceso a la carretera Aldama.