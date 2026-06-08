Capturan en Sonora a Hugo Guerrero, alias “El 01”; se le acusa de delitos de alto impacto y ataques con drones en Chihuahua

El Gabinete de Seguridad informó este lunes que fue detenido Hugo Guerrero Encinas, alias “El 01”, tras un operativo en conjunto con el gobierno de Sonora; es miembro del grupo de “Los Salazar”.

En sus redes sociales, el grupo de seguridad indicó que el sujeto es identificado como un generador de violencia con operaciones en los estados de Sonora y Chihuahua.

De acuerdo con la información compartida, “El 01” está relacionado con delitos de alto impacto y ataques con drones contra sus rivales y las autoridades.

El Registro Nacional de Detenciones indica que el sujeto, a quien también identifican como Ivan Holguín Valenzuela, fue aprehendido el sábado alrededor de las 2:00 de la tarde.

La detención se cumplimentó por policías de investigación en la colonia Sacramento, de Hermosillo, en Sonora, y actualmente se encuentra en traslado.

Los elementos le incautaron un arma de uso exclusivo del Ejército al momento de su detención; fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las indagatorias.

“El 01” es descrito como un sujeto de 1.8 metros de altura, de complexión robusta, tez morena, rostro ovalado y cabello corto; vestía una camisa tipo polo negra, pantalón de mezclilla roto y zapatos negros tipo bota.