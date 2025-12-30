Capturan AEI y DEFENSA a segundo involucrado en homicidio de la colonia El Saucito

Los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión librada por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), detuvieron con una orden de aprehensión a Martín Alexis L. T., por el delito de homicidio, cometido a un masculino el pasado 22 de diciembre en la colonia El Saucito.

La detención de la mencionada persona, fue este martes 30 de diciembre, alrededor de las 13:40 horas, en la calle Delicias, de la colonia Revolución, en esta ciudad de Chihuahua y de inmediato fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 5314/2025.

En próximas horas, Martín Alexis L.T., será llevado a la audiencia en la que un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, formulará imputación en su contra, ya que, de acuerdo con las investigaciones, es señalado como uno de los dos atacantes que le causaron la muerte a la víctima, por disparos de arma de fuego.

Cabe señalar el otro coimputado, Luis Ángel G.T., fue vinculado a proceso, ayer lunes 29 de diciembre, con la medida cautelar de prisión preventiva.

Los trabajos ministeriales y de investigación mostraron las pruebas necesarias, para lograr poner ante la autoridad al responsable, realizando una pronta actuación de esta representación social para seguridad de la ciudadanía.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).