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Capturan a prófugo por feminicidio en grado de tentativa y violación de una menor de edad

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a La Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia en la Zona Norte, capturaron a Pablo G. H., quien aparece como probable responsable de feminicidio agravado en grado de tentativa y violación con penalidad agravada, en Ciudad Juárez.

La detención de la mencionada persona con orden de aprehensión, fue en la colonia San Antonio de Ciudad Juárez, quedando a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 3785/2026, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales Pablo G. H., de 36 años de edad, cometió los delitos que se le atribuyen a una niña.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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