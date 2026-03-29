Capturan a masculino y femenina con drogas en cateos realizados en Ejido Tabalaopa y colonia Girasoles III

Acciones encabezadas por la Unidad de Proyectos Especiales de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas con apoyo de la AEI, MP y Servicios Periciales

El día 26 de marzo del 2026 se llevó a cabo un operativo simultáneo por parte de personal de la Agencia Estatal de Investigación y Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Proyectos Especiales de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, en conjunto con personal de Servicios Periciales.

Se cumplimentó orden de cateo, en los domicilios ubicados, uno en la calle Profesor Guadalupe Gallardo, en el Ejido Tabalaopa y el otro, en la calle Acequia de los Conejos, en la colonia Girasoles III, de esta Ciudad Chihuahua.

En el primer domicilio se logró detener a Guadalupe Andrea R. H., en posesión de 232 envoltorios con metanfetamina, con un peso de 166.9552 gramos, así como 6 envoltorios de mariguana con un peso de 9.7326 gramos.

En el segundo domicilio se logró la detención de Mitchel V. R., en posesión de 17 bolsas con mariguana con un peso de 82.662 gramos y 92 envoltorios de metanfetamina con un peso de 62.665 gramos.

Fueron presentados ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en fecha 28 de marzo de 2026 quien decretó de legal su detención por encontrarse como probables responsables de cometer delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión con fines de venta y/o suministro de mariguana, así como por el diverso delito de contra la salud en su modalidad de narcotráfico de metanfetamina, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)