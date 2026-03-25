Captura FGE Zona Sur a mujer implicada en la desaparición de dos personas en Parral

• Con su aprehensión, suman ya dos personas detenidas por dicha causa penal

Como resultado de exhaustivas investigaciones de campo y de gabinete, la Fiscalía de Distrito Zona Sur detuvo mediante orden de aprehensión, a una mujer de nombre Karen Ivette E. P., de 31 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares.

Los trabajos de indagatoria coordinados por el Ministerio Público, permitieron su individualización y establecer su posible participación en hechos ocurridos el 23 de agosto de 2025 en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, Karen Ivette E.P. y Daniel Antonio V.G., alias “El Burger”, quien ya se encuentra vinculado a proceso por esta causa penal, participaron en la desaparición de Jesús Jerónimo Sánchez Tarín y Jaime Leónides Cano Sotelo, de quienes hasta el momento se desconoce su paradero.

La imputada fue detenida este miércoles 25 de marzo por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Personal del Ejército Mexicano en calles de la colonia Kennedy y fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional que la requirió para llevarla a la audiencia en donde esta representación social formulará la imputación en su contra.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de seguir trabajando en las acciones que permitan localizar a las personas desaparecidas, así como al resto de los involucrados para llevarlos ante la justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).