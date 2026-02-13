Captura FGE Zona Sur a imputado por robo a casa habitación en Parral

• Se contó con el apoyo de la AEI y Ejército Mexicano

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Personal del Ejército Mexicano, detuvieron a un masculino de nombre Edgar Concepción P. Q., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo con penalidad a gravada.

Derivado de la indagatoria realizada por el Ministerio Público, se logró su individualización y establecer su probable responsabilidad en hechos ocurridos entre los meses de junio y agosto de 2025 en la ciudad de Parral.

La investigación ministerial establece que, en dicho lapso, el presunto ingresó de manera ilícita al domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Héroes de la Revolución, de donde sustrajo joyería variada, un saxofón y una tarjeta de débito de la que retiró 33 mil 437 pesos.

Tras su aprehensión, Edgar Concepción P. Q. fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió, y será llevado a la audiencia en donde esta representación social formulará la imputación en su contra.

Gracias al trabajo de esta de esta representación social y la coordinación con las diversas corporaciones, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad, y reitera su compromiso para continuar las investigaciones para procurar justicia a las víctimas y garantizar la reparación del daño.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).