Captura AEI a masculino buscado por homicidio e intento de homicidio

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) detuvieron a Alejandro R. M., quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La detención de la citada persona de 42 años de edad, se llevó a cabo la noche de ayer sábado 3 de octubre, en la calle Grutas de Nombre de Dios, quedando a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 4377/2025.

En próximas horas, el detenido será llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, formulará imputación en su contra.

Cabe hacer mención que en la detención de quien aparece como probable responsable, participaron elementos de la Policía Municipal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos de alto impacto, para castigar al agresor y otorgar justica y tranquilidad a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).