Canaco se reunirá con Estado; prioridad incremento a horario de transporte

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canavo) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que sostendrá una reunión con el secretario de Gobierno Santiago de la Peña con el fin de abordar el tema del incremento al horario de transporte.



En este sentido el líder del comercio local comentó que ante la necesidad de dar paso a una mejor atención en el transporte público con un horario que se respete.



Además de tener en cuenta un nuevo sistema de transporte con unidades más pequeñas y eficiencia en ellas.



Dicha reunión se estimaba para el viernes pasado sin embargo, por cuestiones de agenda se reagendara para estos próximos días.