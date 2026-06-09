CARGANDO INFORMACIÓN...

Camión cargado con fuegos artificiales arde y desata una serie de explosiones en plena autopista en EE.UU.

Un camión cargado con pirotecnia ardió el pasado sábado en la carretera interestatal I-75, en Ooltewah (Tennessee), desatando una lluvia de explosiones sin que se hayan reportado heridos.

El suceso fue captado en imágenes que muestran los fuegos artificiales detonando y saliendo disparados del vehículo en llamas. La vía fue cerrada al tráfico por seguridad mientras los equipos de emergencia trabajaban en el control del incendio.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp