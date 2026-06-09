Camión cargado con fuegos artificiales arde y desata una serie de explosiones en plena autopista en EE.UU.

Un camión cargado con pirotecnia ardió el pasado sábado en la carretera interestatal I-75, en Ooltewah (Tennessee), desatando una lluvia de explosiones sin que se hayan reportado heridos.

So a pick up truck carrying fireworks catches fire on I 75 in Tennessee and gave everybody quite a show.

Happily no one was hurt. They were definitely held up in traffic for a little bit though 😁 pic.twitter.com/ul5Kag0FXh — Leah Rain ✝️🇺🇸🎸🏝️ (@LeahRain77) June 7, 2026

El suceso fue captado en imágenes que muestran los fuegos artificiales detonando y saliendo disparados del vehículo en llamas. La vía fue cerrada al tráfico por seguridad mientras los equipos de emergencia trabajaban en el control del incendio.