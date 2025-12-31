Calendario astronómico 2026 en México: Eventos por mes que no te puedes perder

Te presentamos el calendario astronómico 2026 en México con todos los eventos por mes que no te puedes perder.

El 2026 ofrecerá un gran espectáculo en el cielo nocturno con diversos fenómenos astronómicos.

Calendario astronómico 2026 en México: Enero

Durante enero, los eventos astronómicos de 2026 que no te puedes perder son:

  • Superluna del Lobo: 3 de enero
  • Lluvia de meteoros Cuadrántidas: 4 de enero
  • Avistamiento cometa 24P/Schaumasse: 4 de enero
  • Lluvia de meteoros Gamma-Ursae Minoridas: 18 de enero
  • Cometa C/2024 E1 Wierzchos: 20 de enero
Este 25 de enero es la Luna de Lobo, la primera luna llena del 2024
Superluna de Lobo (Marek Szturc / Unsplash )

Calendario astronómico 2026 en México: Febrero

Para febrero 2026, el calendario astronómico estará organizada por estos eventos:

  • Luna llena (Luna de nieve): 1 de febrero
  • Conjunción de Saturno y Neptuno: 16 de febrero
  • Eclipse anular de Sol / Anillo de Fuego: 17 de febrero (no visible en México)
  • Conjunción de la Luna y Júpiter: 27 de febrero
Conjunción de la Luna
Conjunción de la Luna (Especial / Pixabay)

Calendario astronómico 2026 en México: Marzo

El mes de marzo 2026 contará con estos eventos astronómicos:

  • Luna llena: 3 de marzo
  • Eclipse lunar total (Luna de sangre): 3 de marzo
  • Equinoccio de primavera: 20 de marzo
¿Cuándo entra la primavera 2025 en México? Equinoccio, día y hora exacta
Primavera 2026 (Pinterest)

Calendario astronómico 2026 en México: Abril

Toma en cuenta que para abril 2026, los eventos astronómicos serán estos:

  • Luna llena (Luna rosa): 2 de abril
  • Lluvia de estrellas Líridas: 21-22 de abril 2026
Luna Rosa
Luna Rosa (Unsplash)

Calendario astronómico 2026 en México: Mayo

El mes de mayo 2026 contará con estos eventos astronómicos:

  • Luna llena (Luna de las Flores): 1 de mayo
  • Lluvia de estrellas Eta Acuáridas: 5-6 de mayo
  • Luna llena (Luna azul): 31 de mayo
Lluvia de estrellas
Lluvia de estrellas (Nick Iliasov / Unsplash)

Calendario astronómico 2026 en México: Junio

El mes de junio 2026 contará con estos eventos astronómicos:

  • Solsticio de verano: 21 de junio
  • Luna llena (Luna de fresa): 30 de junio
Solsticio de verano 2025
Verano ( Philip Mackie / Unsplash)

Calendario astronómico 2026 en México: Julio

El mes de julio 2026 contará con estos eventos astronómicos:

  • Luna llena (Luna de ciervo): 29 de julio
  • Lluvia de estrellas Delta Acuáridas del sur: 30-31 de julio
  • Lluvia de estrellas Alfa Capricornidas: 30-31 de julio
Lluvia de estrellas
Lluvia de estrellas ( Vincentiu Solomon / Unsplash)

Calendario astronómico 2026 en México: Agosto

Toma en cuenta que para agosto 2026, los eventos astronómicos serán estos:

  • Eclipse total de Sol: 12 de agosto
  • Lluvia de estrellas Perseidas: 12-13 de agosto
  • Luna llena (Luna del esturión): 28 de agosto
  • Eclipse parcial de Luna: 28 de agosto
Luna llena
Luna llena (Unsplash)

Calendario astronómico 2026 en México: Septiembre

En septiembre 2026, los eventos astronómicos serán estos:

  • Equinoccio de otoño: 23 de septiembre
  • Luna llena (Luna de la cosecha): 26 de septiembre
Otoño
Otoño (Unsplash)

Calendario astronómico 2026 en México: Octubre

Para octubre 2026, los eventos astronómicos serán estos:

  • Lluvia de estrellas: 21-22 de octubre
  • Luna llena (Luna del cazador): 26 de octubre
Eventos astronómicos
Lluvia de estrellas (Unsplash)

Calendario astronómico 2026 en México: Noviembre

Toma en cuenta que para noviembre 2026, los eventos astronómicos serán estos:

  • Lluvia de estrellas Táuridas del Norte: 11 y 12 de noviembre
  • Lluvia de estrellas Leónidas: 16-17 de noviembre
  • Luna llena (Luna del castor): 24 de noviembre
El significado de la Luna del Castor de noviembre 2024
Luna del Castor (Rémi Müller / Unsplash)

Calendario astronómico 2026 en México: Diciembre

Cerramos el calendario astronómico 2026 con los eventos de diciembre:

  • Lluvia de estrellas Gemínidas: 13-14 de diciembre
  • Solsticio de invierno: 21 de diciembre
  • Lluvia de estrellas Úrsidas: 21-22 de diciembre
  • Luna llena (Superluna de Luna de Fresa): 24 de diciembre
Lluvia de estrellas
Lluvia de estrellas (Fernando Rodrigues / Unsplash)

