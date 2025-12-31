Calendario astronómico 2026 en México: Eventos por mes que no te puedes perder

Te presentamos el calendario astronómico 2026 en México con todos los eventos por mes que no te puedes perder.

El 2026 ofrecerá un gran espectáculo en el cielo nocturno con diversos fenómenos astronómicos.

Calendario astronómico 2026 en México: Enero

Durante enero, los eventos astronómicos de 2026 que no te puedes perder son:

Superluna del Lobo: 3 de enero

Lluvia de meteoros Cuadrántidas: 4 de enero

Avistamiento cometa 24P/Schaumasse: 4 de enero

Lluvia de meteoros Gamma-Ursae Minoridas: 18 de enero

Cometa C/2024 E1 Wierzchos: 20 de enero

Calendario astronómico 2026 en México: Febrero

Para febrero 2026, el calendario astronómico estará organizada por estos eventos:

Luna llena (Luna de nieve): 1 de febrero

Conjunción de Saturno y Neptuno: 16 de febrero

Eclipse anular de Sol / Anillo de Fuego: 17 de febrero (no visible en México)

Conjunción de la Luna y Júpiter: 27 de febrero

Calendario astronómico 2026 en México: Marzo

El mes de marzo 2026 contará con estos eventos astronómicos:

Luna llena: 3 de marzo

Eclipse lunar total (Luna de sangre): 3 de marzo

Equinoccio de primavera: 20 de marzo

Calendario astronómico 2026 en México: Abril

Toma en cuenta que para abril 2026, los eventos astronómicos serán estos:

Luna llena (Luna rosa): 2 de abril

Lluvia de estrellas Líridas: 21-22 de abril 2026

Calendario astronómico 2026 en México: Mayo

El mes de mayo 2026 contará con estos eventos astronómicos:

Luna llena (Luna de las Flores): 1 de mayo

Lluvia de estrellas Eta Acuáridas: 5-6 de mayo

Luna llena (Luna azul): 31 de mayo

Calendario astronómico 2026 en México: Junio

El mes de junio 2026 contará con estos eventos astronómicos:

Solsticio de verano: 21 de junio

Luna llena (Luna de fresa): 30 de junio

Calendario astronómico 2026 en México: Julio

El mes de julio 2026 contará con estos eventos astronómicos:

Luna llena (Luna de ciervo): 29 de julio

Lluvia de estrellas Delta Acuáridas del sur: 30-31 de julio

Lluvia de estrellas Alfa Capricornidas: 30-31 de julio

Calendario astronómico 2026 en México: Agosto

Toma en cuenta que para agosto 2026, los eventos astronómicos serán estos:

Eclipse total de Sol: 12 de agosto

Lluvia de estrellas Perseidas: 12-13 de agosto

Luna llena (Luna del esturión): 28 de agosto

Eclipse parcial de Luna: 28 de agosto

Calendario astronómico 2026 en México: Septiembre

En septiembre 2026, los eventos astronómicos serán estos:

Equinoccio de otoño: 23 de septiembre

Luna llena (Luna de la cosecha): 26 de septiembre

Calendario astronómico 2026 en México: Octubre

Para octubre 2026, los eventos astronómicos serán estos:

Lluvia de estrellas: 21-22 de octubre

Luna llena (Luna del cazador): 26 de octubre

Calendario astronómico 2026 en México: Noviembre

Toma en cuenta que para noviembre 2026, los eventos astronómicos serán estos:

Lluvia de estrellas Táuridas del Norte: 11 y 12 de noviembre

Lluvia de estrellas Leónidas: 16-17 de noviembre

Luna llena (Luna del castor): 24 de noviembre

Calendario astronómico 2026 en México: Diciembre

Cerramos el calendario astronómico 2026 con los eventos de diciembre:

Lluvia de estrellas Gemínidas: 13-14 de diciembre

Solsticio de invierno: 21 de diciembre

Lluvia de estrellas Úrsidas: 21-22 de diciembre

Luna llena (Superluna de Luna de Fresa): 24 de diciembre