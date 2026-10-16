Cae vehículo a zanja por la salida a Juárez

Un vehículo Honda Civic de color gris terminó cayendo a una zanja luego de que el conductor, un varón de aproximadamente 45 años, perdió el control del volante.

Los hechos ocurrieron en la salida a Juárez, enfrente de las instalaciones de Foxconn cuando el conductor circulaba de norte a sur y debido a las lluvias, derrapó sobre el camino.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, agentes de la Policía Vial acudieron para realizar el reporte correspondiente y acordonar el área en espera de una grúa.